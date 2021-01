PÕNEV! Levadiaga liitus endine Manchester City poolkaitsja  

22aastane Agyiri siirdus 2015. aasta talvel kodulinna Accra Right to Dream nimelisest akadeemiast Manchester City akadeemiasse, kirjutab Levadia koduleht.

"Ernest Agiyri on väga heal tasemel ning silmapaistvate omadustega mängija, kes annab meie meeskonnale palju juurde. Loodan väga, et ta realiseerib oma potentsiaali täiel määral ning aitab meid püstitatud eesmärkide täitmisel," ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

"Ta on noor ja universaalne mängumees, kes on end esiliigas tõestanud usaldusväärse ja kvaliteedimärgiga mängijana," lausus Post pressiteate vahendusel. "Viimasel kahel nädalal meie treeningutel ja Pärnu Vapruse vastu peetud treeningmängus näidatu põhjal veendusime, et ta on meie meeskonda sobiv mängijatüüp, kes ei karda tööd ja on tulemusele orienteeritud. Soovin Daniilile edu ja kindlat meelt."