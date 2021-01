BLOGI | Sildaru vigastas põlve ja jääb X-Mängude esimestest võistlustest eemale 

Kelly Sildaru andis reede hilisõhtul Delfi Spordile teada, et tal oli soojendusel ühel hüppel vähe hoogu ning ta maandus nukki. Sildaru tõdes, et ta ei ole startimas ka rennisõidu võistlusel ning suure küsimärgi all on osalemine ka laupäevasel pargisõidu võistlusel.