Ott Tänak Annuse juhtumist: tundub, et sopaloopimine on Eesti ajakirjanduses saanud igapäevaseks normaalsuseks 

"Loed ja imestad.. Tundub, et sopa loopimine on Eesti ajakirjanduses saanud igapäevaseks normaalsuseks ja kirja pandud sõnade eest ei vastuta enam keegi," kirjutas Tänak sotsiaalmeedias.

"See on väga karm näide, milleni võib süüdimatu ajakirjandus viia, sest selliseid spordi suurtoetajaid saame Eestis vaid ühekäe sõrmedel üles lugeda... Ma loodan, et see Spordihing võtab siiski uuesti tule alla! Aitäh, meie asjatundlikele ajakirjanikele!" lisas rallitäht irooniliselt.