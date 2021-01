X-mänge õnnetult alustanud Sildaru tõenäoliselt enam starti ei lähe: kohe pärast kukkumist olin väga kurb 

18aastane eestlanna pidi täna esmalt startima Big Airi hüpetel, seejärel rennisõidul ja USAs homse aja järgi (Eesti aja järgi täna õhtul) oma kõige tugevamal alal pargisõidul. Paraku kukkus Sildaru Big Airi hüpetel ja vigastas põlve. „Kõik oli väga hästi, olin soojendusel väga rahul sellega, kuidas mu trikid välja tulid,“ rääkis Sildaru Õhtulehele. „Siis hakkasin selg ees tegema spinne teisele poole ja äkki kadus ühel hüppel hoog ära ja kukkusin nukki. Imestasin, millest see tuli? Eelnevatel hüpetel oli hoogu rohkem kui piisavalt, aga siis kadus lambist hoog ära.“

Kui Höfflin sai kuue võistleja hulgas 66 silmaga viienda koha – võit läks 91 punkti kogunud teisele šveitslannale Mathilde Gremaudile -, siis Sildaru riske võtma ei hakanud. „Mõtlesin, et äkki läheb valu üle, aga samas oli mul kohe vaja starti minna. Tundsin, et põlv pole piisavalt kindel selleks, ja mõtlesin, et kui praegu polegi midagi hullu, siis äkki võistlemise korral tekib midagi hullu. Nii tuli Big Airi hüpped vahele jätta,“ selgitas üheksakordne X-mängude medalist.

Sildaru nentis mõned tunnid pärast kukkumist, et on olukorraga leppinud: „Enesetunne on nüüd kindlasti parem kui vahetult pärast kukkumist. Siis olin hästi kurb, aga nüüd olen maha rahunenud. Helistasin emale ja rääkisin kohe ka oma füsioterapeudiga. Lähedaste hääle kuulmine aitas rahuneda.“