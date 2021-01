Urmas Sõõrumaa: Mihkel Kärmas jäi infodopinguga vahele!  

Õhtuleht avaldab Sõõrumaa arvamusloo täismahus:

Eesti mitme eluvaldkonna suursponsori Toomas Annuse süüdistamine „Pealtnägijas“ ja ERRis viitega: „Täiendavalt avaldatud osad Mati Alaveri toimikust näitavad, et sportlane Karel Tammjärv ja suursponsor Toomas Annus olid varem teatust märksa rohkem dopinguafääri segatud. Ka pettus oli palju jultunum, kui varem teada oli, selgub "Pealtnägija" uurimisest,“ jätab mulje justkui Toomas Annus oleks kuidagi olnud teadlik dopingu kasutamisest või seda rahastanud.

Toomas Annus kinnitas „Pealtnägijale“ enne saadet edastatud SMSis, et nii see ei ole, kuid saate müügieesmärgil otsustas Mihkel Kärmas siiski sellise mulje jätta. See mulje on vale ja Eesti tippspordi rahastamist hävitav.

Eesti spordile võib „Pealtnägija“ valesüüdistus maksma minna miljoneid eurosid, sest suurtoetajaid on Eesti spordil kahe käe näppudel loendatav arv ning nende hulgast, kes on ihu ja hingega Eesti sporti toetanud pikki aastaid, käis sellel nädalal tõsine kahin läbi. Väheoluline pole, et need toetused on omavahel seotud – ühe toetuse kadumisel või kaduda ka teine või peavad teised selle augu täitma.

Nagu kinnitab Toomas Annus oma avalikus pöördumises: „Loodan, et riik kui antud juhul alatult tegutsenud ERR-i omanik, toetab sporti suuremalt kui seni.“

Mihkel Kärmas kinnitab peale saadet vabandavalt: „«Pealtnägija» ei ütle kuidagi, et Toomas Annus oleks isiklikult dopinguskandaalis osalenud.“ Hilisem vabandus ei loe midagi ei dopingutarvitaja ega ajakirjaniku puhul, sest talle on tahtliku ebaeetilise teo tagajärjed ette teada. „Pealtnägija“ käitumine ja vaatajate petmine on olnud palju jultunum, kui usaldusväärselt ajakirjanduselt oodata võib. „Pealtnägija“ ei ole usaldusväärne, kui ta laseb eetrisse teadlikku laimu.

Dopingutarvitajad teadsid, et vahelejäämisel on mäng läbi. Ajakirjanik peab teadma, et etteteadvalt valeinfo edastamine sadadele tuhandete vaatajatele ei ole tagajärjeta ka ajakirjaniku usaldusväärsusele – see on infodopinguga vahelejäämine. Infodoping aitab lugusid müüa ja vaadatavust tõsta, kuid ebaausalt. See ei ole sõltumatu ja aus ajakirjandus.