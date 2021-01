Eva-Lotta Kiibus on Eesti meistrivõistlustel hoidmas kolmandat kohta 

Naiste arvestuses on Škuleta-Gromova kogunud 60,10 punkti, teisel kohal on 59,78 punktiga Gerli Liinamäe ja kolmandal kohal mulluse aasta parima sportlase nominent Eva-Lotta Kiibus, kellel on 55,83 punkti. Tänavust hooaega alustas 18aastane Kiibus hästi: septembris võitis ta Saksamaal Oberstdorfis toimunud Nebelhorni karika, oktoobris sai teise koha Ungaris peetud Budapesti karikal. Novembris Moskvas peetud GP-l oli ta oma debüüdil kuues. Paraku nakatus ta siis koroonasse, nagu ta värskelt ERRile rääkis.