PIDU KATKU AJAL? Austraalia lahtistele lubatakse kümneid tuhandeid pealtvaatajaid 

Eurosport vahendas, et selle arvu pealtvaatajate tribüünidele lubamine tähendab, et kokku opereerib suurturniir poole võrra väiksemas ulatuses kui tavaliselt. Martin Pakula, kes on spordiminister Victoria osariigis, mille piiridesse kuuluv Melbourne Austraalia lahtiseid võõrustab, ütles oma sõnavõtus, et kohalikud ametivõimud on teinud head tööd koroonaviiruse piiramise ja leviku osas.

Seetõttu leitigi, et tipptennist lubatakse igal päeval vaatama kuni 30 000 fänni, viie tuhande võrra muudetakse seda arvu allapoole turniiri viimasel viiel päeval, kui mänge on vähem. „See tähendab, et 14 päeva jooksul on meil siin Melbourne’i tennisekeskuses kuni 390 000 inimest ja see moodustab keskmiselt 50% viimase kolme aasta pealtvaatajate arvust,“ rääkis kohaliku piirkonna spordiminister täna. „See kõik ei ole samamoodi kui paaril viimasel aastal, aga kindlasti on see suure tähtsusega rahvusvaheline publikuga üritus, mida maailm on paljude viimaste kuude jooksul näinud.“

Enim Austraalia lahtiste tiitleid on võitnud hetkel maailma esireketi tiitlit hoidev Novak Djokovic, kes on triumfeerinud kaheksal korral. Foto: BRENTON EDWARDS/Scanpix

Austraalia lahtiste korraldaja Craig Tiley rääkis karmide karantiinitingimuste kohta, et suurem osa isolatsiooni läbinud mängijaid on olnud tänulikud. „Olen paljusid neist täna hommikul näinud ja vastupidiselt sellele, mis osad inimesed ütlesid 10 päeva tagasi, on suurem osa neist ehk 99,9% neist õnnelikud, et saavad karantiinist välja ja vägagi hindavad meie pingutusi neid kaitsta,“ rääkis Tiley Eurospordile.

Melbourne’i kohalikud terviseametnikud sõnasid, et hetkel on neil veel mentleda viis positiivset proovi, neist üks kuulub mängijale.