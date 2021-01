Põnevusmäng Hispaanias: eksitud penalti ja vähemusse jäänud Real, kes teenis üllatuskaotuse 

Hispaania kõrgliigas teisel kohal olev Madridi Real jäi juba üheksandal minutil kaotusseisu, kui punase kaardi sai Eder Militao. Neli minutit hiljem viis Asensio liigatabeli teise tiimi Reali küll juhtima, kuid 32. minutil tõi Levante poolt viigiseisu tabloole Jose Morales. Teisel poolajal oli Roger Martil võimalus liigatabeli üheksas tiim Levante juhtima viia, kuid ta eksis penaltit. See aga ei tähendanud, et mänguseis poleks lõpuks jäänud Levante kasuks, sest Marti skooris 78. minutil ja nii teeniti 2:1 võit.

Liigatabelit on juhtimas Madridi Atletico, kellel on 47 silma. Madridi Real on 40 punktiga kolmas, järgneb 39 punkti kogunud Sevilla.