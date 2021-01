Kas koerad lahendavad koroonaviiruse tuvastamise probleemi ja lubavad rahva taas spordivõistlustele? 

USAs on ees ootamas tõeline spordi suursündmus ehk tänavune Ameerika jalgpalli Super Bowl, mis peetakse järgmisel pühapäeval. Maailmas leviva pandeemia tõttu on seekordselt üritusele lubatud vaid 22 000 külastajat, nende hulka kuulub ka 7500 vaktsineeritud tervisetöötajat. Võrdluseks: mullu oli samal üritusel publikut üle 62 000 inimese.

Tänavusel Super Bowlil on karmide reeglite tõttu loomulikult kohustuslikud näomaskid ja sotsiaalse distantsi hoidmine. Tribüünide esimesed read on publikule suletud. Samas säilib oht, et kuna kõiki pealtvaatajaid ei ole võimalik erinevate ressursside puudumisel testida, võib iga külaline nii suurele üritusele tulles olla enda teadmata nakkusekandja ja seeläbi muutuda teistele ohtlikuks.

Nüüd on aga välja käidud variant, kuidas koroonaviirusesse nakatunuid kiiresti tuvastada ja The Guardiani väljaande kohaselt võidakse appi võtta teenistuskoerad. Nii näiteks ongi Miami Heati korvpalliklubi juba praegu oma kodumängudele selleks kutsunud neljajalgsed sõbrad. Kui mõneti võib kossuklubi mõte tunduda jabur, siis koeri kasutatakse juba ju pikalt nii narkootikumide kui lõhkeainete tuvastamiseks ja seetõttu usutakse, et kuna nende ninas on 300 miljonit lõhnaretseptorit, suudavad nad vähemalt teoreetiliselt tuvastada ka koroonaviirust.

Sellekohaseid uuringuid on seni tehtud kaks. Neist esimene ilmus Saksamaal mullu juulis ja seal tehtud katsete järgi paluti koertel eristada koroonast tervenenud patsiente neist, kes haigust kunagi põdenud polnud. Uuringu järgi olid koerad 94% ulatuses täpsed. Kuigi teatud ringkondades leiti, et sellised tulemused on julgustavad, siis kriitikud vaidlesid vastu, et kuivõrd uuritavaid oli vaid kaheksa, võisid koerad lihtsalt inimeste lõhnad ära õppida ja meelde jätta nii, et sel polnud koroonaviirusega mingit pistimist.

Teises uuringus prooviti välja selgitada, kas koerad suudavad koroonaviirust tuvastada higi põhjal. Eelmise aasta detsembris avaldatud töö jaoks koguti inimeste kaenlaalustest higi ning meie neljajalgsete sõprade võime eristada terveid ja haigeid inimesi kõikus 76 protsendist 100ni.

Maailmas on mitmed lennujaamad juba praegu võtnud koerad haigete tuvastamiseks appi, kuid spordiürituste valguses pole kindel, kas juba järgmisel nädalavahetusel toimuvaks Super Bowliks jõutakse piisavalt koeri välja koolitada. Nimelt on uskumusi, et neljajalgsete detektiivide treenimiseks võib kuluda vaid nädal, samas on asjatundjaid, kelle hinnangul läheb selleks maksimaalselt kuni kuus kuud.

Tubli teenistuskoer Sri Lanka lennujaamas tööhoos. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix