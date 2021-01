M-Spordi boss Wilson: ohverdame tänavuse hooaja, et oleksime järgmisel aastal tipus 

M-Spordi rahaline seis on keeruline, mistõttu loobus meeskond kahe hooaja vahel Esapekka Lappi teenetest. Monte Carlo etapil starditi kolme autoga, kui Teemu Suninen ja Gus Greensmithi roolisid Ford Fiesta WRCd ja prantslane Adrien Fourmaux Fiesta Rally2 masinat.

"Kas inimesed arvavad, et see ei tee haiget, kui sa tead, milleks on tegelikult su tiim võimeline?," küsis Wilson, kes saab aru, et ehkki M-Spordil on maailmatasemel taustajõud, siis masin on hetkel kohutav. "See on praegune olukord."

"Kas nad ei arva, et mulle meeldiks, kui mul oleks meeskonnas Sébastien [Ogier], Ott [Tänak] ja Elfyn [Evans] ning me sõidaks nagu 2017. aastal. Uskuge mind, kui see oleks võimalik, siis see oleks nii ja tulemused oleksid samad nagu toona: me võidaksime kõiki," jätkas Wilson DirtFishi vahendusel.

Tiimijuhi sõnul on praegu prioriteedid mujal ja sihitakse 2022. aastat: "Teen kõike, et ettevõte toimiks ning tuleks läbi koroonaviirusest ja Brexitist sündinud muredest."

Wilson nendib, et tegelikult on tehtud tööd ka tänavuse hooaja masina kallal. Samal ajal pööras ta tähelepanu Adrien Fourmaux tublile sõidule. Mees lootis, et ta on järgmine talent, kelle M-Sport üles kasvatab.

"Meenutage François Duvali, Markko [Märtinit], Mikko Hirvoneni, Jari-Matti [Latvalat] ja teisi. Adrien on meie silmis järgmine. See, mida ta WRC2s tegi, oli fantastiline. Ta sõitis kiirelt ja küpselt. Ta pidi surve all masina finišisse tooma ja tegi seda,” kiitis Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi.