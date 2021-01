Soome suusataja ei jõua ära imestada: sportlased peavad Faluni MK-etapil iseseisvalt pulga ninna toppima 

Suusatamise maailmakarikas jätkub sel nädalavahetusel Rootsis Falunis, kuid sportlased pole sealse korraldaja tegevusega rahul. Nimelt peavad atleedid tegema endale ise koroonateste. Väidetavalt pole kohapeal ka professionaalset personali, kes protessi jälgiks, mistõttu käivad suusatajad putkas endalt proovi võtmas ja tagastavad torus oleva pulga ametnikele.

Mehe sõnul saavad nende koondislased testimisega hakkama, sest varasemalt on haigussümptomiga sportlased endalt proove võtnud. Pigem häirib teda rootslaste suhtumine koroonaviirusesse.

"Kaitsemaskide ja muu sellise kraami kandmine on selline... Maske kanti, aga need katsid vaid poolt nägu. Ilmselt on see selles riigis nõutaval tasemel. Aga vaevalt on see FISi (rahvusvahelise suusaliidu) nõutaval tasemel," rääkis Lepistö. "Siin pole kaheti mõistmist. Reeglid peaksid olema rangemad, mujal on sellega hakkama saadud."