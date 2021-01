VIDEO | Teivashüppe maailmarekordiomanik avas hooaja vägeva tulemusega 

"Kui olen Düsseldorfis või üldse Saksamaal, juhtub midagi erilist. Millegipärast hüppan pea alati kõrgele ja saan kuuest meetrist jagu. Väga hea tunne on taas võistelda. Ma ei tundnud end kõige teravamalt ja hoojooksu kallal tuleb tööd teha, kuid olen 6.01 üle väga õnnelik. Maaima hooaja tippmark ning paistab, et asjad liiguvad õiges suunas," lausus Duplantis pärast võistlust Athletics Weekly'le.

Uut maailmarekordit sel korral küll ei sündinud, kuid sportlane usub, et õige pea võib seegi alistuda. "Kuuel meetril ja maailmarekordil [6.18] või 6.19-l on niivõrd suur vahe. Tundsin, et mu hoojooks polnud ühtlane. Tean, mille kallal vaeva nägema pean ja milliseid teibaid 6.19 alistamiseks vaja läheb. Täna ma selleks valmis polnud, seega ütlesin endale, et homme on uus päev," lisas Duplantis.