Anvar Samost: Annus on võtnud enda toetatud spordiliidud ja -tegijad pantvangi, et rünnata ajakirjandust 

Ta leidis, et Annuse otsust võib pidada häbiväärseks.

Tema arvates tasub kõigil tutvuda Alaveri kohtutoimikuga.

"Kes selles kahtleb, võib minna toimikumaterjali lugema. Arvan, et pärast selle lugemist inimesed veenduvad, et need küsimused, need faktid, millele rahvusringhääling ja "Pealtnägija" tähelepanu juhtisid, on igati arusaadavad. Ma muide kardan, et ükski neist inimestest, kes on viimastel päevadel rahvusringhäälingu suhtes kriitikaga esinenud, ei ole nende materjalidega tutvunud. Vähemasti Eesti olümpiakomitee esimees või selle liikmed peaksid minema ja lugema neid asju. See oleks väga õpetlik." lausus Samost.

"Ja kui mõni neist pole lugenud Bernatski raportit, siis võiks lugeda ka seda. See on väga profülaktiline ja tervistav. Siis võiks küsida, kas Annuse ärritus on põhjendatud. Või kas ajakirjaniku järeldused on põhjendatud või ei ole," lisas Samost.

Sildam tõi välja, et kindlasti ei saa väita, et Annus oli teadlik sellest, et ta dopingut spordis toetas.

"Kas me olen näinud tõendeid, et Annus toetas teadlikult dopingut? Samas kui me loeme mõttekäiku, et faktid kinnitavad, et suursponsor Annuse raha kasutati dopingu ostmiseks, siis ma ei saa midagi parata," lausus Sildam ning tõi võrdleva näite. "Kui annetaksin loomade varjupaigale raha, teades, et seal on ka igasugust jama olnud, ent ometi usun, et nad hoolitsevad loomade eest. Tegelikkuses aga tegelikult teevad katseid. Kas mina olen siis süüdi? Pealkiri: "Faktid kinnitavad: ERRi poliitikatoimetaja Toomas Sildami rahaga tehti varjupaiga loomadega jõhkraid katseid" on faktiliselt täpne, aga sisuliselt kosmos. Väär oleks mind ja rahvusringhäälingut arvustada," arutles Sildam.