Valdar Noodla ja Dicken läbisid Soomes põhiturniiri täiseduga 

"Seni on meil Dickeniga tõeliselt hea hooaeg. Ise hindan, et viirusajastul meeste tehtud iseseisev töö oli aluseks põhiturniiri edule. Samas on meil suhteliselt pikk pink, kus igale positsioonile enam-vähem kaks mängijat. Arvan, et olime ka füüsiliselt kõige vastupidavam võistkond," põhjendas Dickeni abitreener Valdar Noodla meeskonna edu aluseid.