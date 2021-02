Putini lemmikolümpiavõitja saab siiani ähvardusi: mõned soovivad mu surma! 

"Sotsiaalvõrgustikud on hiiglaslik ressurss, mis võib sportlase mainet nii positiivselt kui ka negatiivselt mõjutada," nentis Sotnikova. "Milline õnn, et sel ajal, kui mina uisutasin, keegi sellele eriti palju ei mõelnud. Saan suurepäraselt aru, et praegu oleks mul palju raskem esineda. Surve on märkimisväärselt suurenenud!"