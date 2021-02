Norra ralliäss plaanib järgmisel aastal MM-sarja naasta 

"Ma arvan, et me teame, et 2022. aastal sarjaga uusi autotootjaid ei liitu. Teame ka seda, et M-Spordis osatakse väga hästi uut autot valmistada. Meenutagem 2017. aastat, mil nad võitsid tiitli tootjate arvestuses ja [Sebastien] Ogier tuli Fiestaga maailmameistriks. 2022. aastal on M-Sport minu jaoks väga heaks tiimiks," sõnas Mikkelseni portaalile DirtFish.

"Ma arvan, et te teate, et kasutan tänavust aastat kui hüppelauda, et tagasi täiskohaga WRCsse tagasi saada. Mul on Škoda ja Tokspordiga hea läbisaamine, Serkan [Duru, Tokspordi omanik] on mulle asjad lihtsamaks teinud, kuid kavatsen teha sama, mida tegin Fabiaga 2017. aastal. Võitsin toona mõned rallid, sõitsin üsna veenvalt ja see aitas mul aasta lõpus WRCsse naasta. Tahan tagasi tulla ning nagu ütlesin, siis M-Sport on selleks väga hea koht," lisas Mikelsen.