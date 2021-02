BLOGI | Kalev/Cramo sai Ühisliigas hooaja kümnenda kaotuse

Väga aktiivne on ka vastaste keskmängija Дастин Хог ehk Dustin Hogue, kes küsis pea igal rünnakul korvi alla palli, et selg ees mängu teha. See on ka arusaadav, sest Nurgeril on juba kolm viga ja Kemp on temast ilmselgelt nõrgem-lahjem. Hogue viskas ka teise veerandi esimesed silmad, kuid samas järgneval rünnakul väänas hüppeliigest. Sellist asjade üle rõõmustamine on küll nõme ja vale, aga Kalevile oli see pigem hea uudis.