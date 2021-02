OTSEBLOGI | Kalev/Cramo võõrustab Ühisliiga tabeli eelviimast meeskonda 

Nii Kalevil kui Jennisel on Ühisliigas kaks võitu, kuid Eesti sats on pidanud 11 ja venelased tosin kohtumist. Tallinlaste ainsad võidud on tulnud Minski Tsmoki üle, kes on niisamuti kahe võiduga tabelis viimane. Jennisei alistas novembris Permi Parma ja 24. jaanuaril Astana tulemusega 77 : 76.

Kalevi parim korvikütt on Marcus Keene, kes on keskmiselt visanud 19,2 punkti ja andnud 5,2 resultatiivset söötu mängu kohta. Parima eestlasena on Janari Jõesaar kogunud 12,3 silma ja 7,3 lauapalli mängu kohta.