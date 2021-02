Thierry Neuville'i kaardilugejal on ambitsioonikas plaan: tahame maailmameistriteks tulla 

Wydaeghe meenutas, et telekanalile RTBF, et koostööpakkumine tuli talle väga ootamatult.

"See tuli mulle suure üllatusena. Ma ei oodanud, et Thierry mind Monte Carlosse kutsuks. Ta on praegu Belgia parim rallisõitja ning see, et sain tema kõrval [kaardilugejana] sõita, oli unistuse täitumine."

"Ta helistas mulle neljapäeva hommikul ja ütles, et laupäeval on minek. Nägin terve ööpäeva vaeva, et olla võimalikult hästi valmistunud. Vaatasin palju videoid, et Thierry stiiliga harjuda. Nii Hyundai meeskond kui ka Thierry toetasid mind kohe, kui rallile saabusin. Sain sajaprotsendiliselt oma tööle keskenduda.," lausus Wydaeghe.

Siiani on koostöö sujunud. Vaatamata sellele, et valmistumiseks oli vähe aega, suudeti Monte Carlost naasta kolmanda kohaga. Ta lisas, et neil mõlemal on üks eesmärk - võita MM-tiitel.

"Väga hästi on [koostöö] läinud. Olen otsekohene ja professionaalne ning Thierry töötab samamoodi. Tahame tulla maailmameistriteks. Ka Thierry jaoks on olukord praegu keeruline, sest ta oli kümme aastat töötanud koos Nicolas'ga. Ta aitas mind kogu aeg, jäädes samal ajal rahulikuks. See võimaldas mul areneda. Ta on õpetaja, justkui suur vend, juhedaja - ta oli esimesel rallil seda kõike. Muidugi olin temaga varem kohtunud, kuid mitte koos töötanud. Pean temast väga lugu, ta on väga professionaalne ja sellise piloodiga on suurepärane koostööd teha," selgitas Wydaeghe.

Kaardilugeja peab oma suurimaks tugevuseks töökust. Selle abil loodab ta peagi lahti saada ka nõrkustest.