Spordivaria Sporti sponsoreerivad endised tippatleedid Annuse juhtumist: meedia on läinud pealkirjadega liiale Eigo Kaljurand , täna 20:39

HÄMAR LUGU: Suusatajate dopinguskandaal tekitab ka kaks aastat hiljem pahandust ja emotsioone. Foto: Imago Sport / Scanpix

Toomas Annus teatas möödunud nädalal, et lõpetab võistlusspordi toetamise, sest ERR seostas teda suusatajate dopinguskandaaliga. Oma ettevõtetega sporti toetavad endised tippatleedid Allar Levandi ja Tõnu Tõniste nendivad, et ajakirjandus on läinud pealkirjadega liiale ja ärimehe emotsionaalne otsus oli arusaadav. Viimase sõnul võttis Annus siiski suusatajate toetamisega teadliku riski, sest kõik teadsid, et Alaveriga toimub midagi musta.