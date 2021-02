KÕVA! Kanepi lõpetas maailma esikümne mängija võiduseeria 

Teine sett algas vastupidi ehk Sabalenka murdega. Kuivõrd valgevenelanna ei andnud enam servigeime ära, näitas tabloo õige ruttu Sabalenka 5 : 1 edu, millest sai peagi 6 : 2 setivõit.

Otsustav sett algas maratongeimiga, mille jooksul oli Sabalenkal kasutada üks murdepall, kuid Eesti spordisõprade õnneks suutis Kanepi selle neutraliseerida ja geimi enda kasuks kallutada. Võimalik, et see oligi matši otsustav hetk, sest Kanepi võitis ka järgmised neli geimi ning asus kärmelt 5 : 0 juhtima. Lõpuks vajas eestlanna kuut matšpalli, et asi 6 : 1 setivõiduga ära otsustada.