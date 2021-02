Soome suusastaari krutski tagajärg: neiud ujutasid tema koondisekaaslase kirjakasti romantiliste pakkumistega üle 

Niskaneni intervjuust sai hitt. Rootsi reporter küsis reedel pärast 15 km vabatehnikadistantsi inglise keeles, kuidas sõit oli, mispeale otsustas 33. koha saanud kahekordne olümpiavõitja vempu visata.

"Huvitav küsimus," alustas ta soomekeelset vastust. "Jah, Lauri Lepistö on ikka veel vallaline. Olemegi poistega olnud väheke üllatunud, et tal on abikaasa leidmisel olnud vähe väljakutseid. Praegu tundub, et lööki oleks küll."

Rootslanna, kes intervjueeris Niskaneni Soome rahvusringhäälingu palvel ega saanud vastusest aru, uuris seepeale, mida soomlane arvab suurest vahest sõidu parimatega. Niskanen jätkas tuima näoga: "Ta on tark kutt. Te peaksite talle kindlasti Instagramis kirjutama. Täpsemat suhtenõu ma ei saa anda. Jah, Lauri järele on nõudlus. Vaatame, kes on talle lõpuks õige. On üsna huvitav näha, kuidas see saaga lõppeb."

Päev hiljem sattusid sama ajakirjanik ja Niskanen taas kokku. Siis selgitas soomlane inglise keeles, et otsustas kohe pärast finišit, et kõneleb seekord millestki muust kui suusatamisest. "Lauri on nüüd väga rahul, aga unustasin eile ütelda, et ta on väga huvitatud Rootsi tüdrukutest," lisas Niskanen laupäeval.

Lepistö sõnas SVT-le, et naeris kõvasti, kui krutskist kuulis. "See oli hea nali. Ma ei pannud seda pahaks. Meil on hea kambavaim, seega selliseid asju juhtub," kommenteeris Lepistö laupäeval.

Soome ajaleht Ilta-Sanomat uuris paar päeva hiljem Lepistö käest, kuidas olukord on. Suusataja tunnistas, et on saanud tütarlastelt igasugu sõnumeid ja kohtingukutseid. "Samas arvan, et paljud sportlased saavad neid aeg-ajalt niikuinii. Ütleme, et aktiivsus on nüüd pisut kasvanud," sõnas ta.