Mullu profikarjäärile joone alla tõmmanud koondise endine esiväravavaht liitub Nõmme Kaljuga 

Möödunud aasta maikuus teatas Lepmets, kes toona esindas FCI Levadiat, ootamatult, et teeb profispordiga lõpparve. "Olen tüdinenud professionaalsest jalgpallist, lisaks ei meeldi mulle tingimused, mida klubi juhtkond pakkus (palgakärbe eriolukorra ajal – toim). Karantiini ajal leidsin hea töö, aga klubi ei nõustunud, et üritan ühendada spordi ja oma teise töö. Kuid pean mõtlema oma tulevikule," selgitas Lepmets toona venekeelsele ERRile.

Ent kirg jalgpalli vastu jäi. Suvel palus ta luba liituda Nõmme Kalju treeningutega ning oleks klubiga juba toona käed löönud, ent kaup takerdus selle taha, et Kalju pidanuks tasuma Levadiale jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsusel kompensatsiooniks 14 568 eurot. Põhjuseks see, et Levadia lõpetas Lepmetsaga profilepingu, sest mees väitis, et taandub suurest spordist.

Kuivõrd kompensatsioonisumma kehtis vaid eelmisel hooajal, ongi Lepmets nüüd rõõmsalt Kalju mängija. "Klubi juhatus, treenerid ja mängijad on väga suurte ambitsioonidega. Pärast kaheksa kuud kestnud pausi professionaalses jalgpallis on Kalju just see mida praegu vajan. Mängijana pole mul jalgpallis veel kõik öeldud," kommenteeris Lepmets klubi pressiteates.

Kalju president Kuno Tehva lisas: "Lepmets on suurte kogemustega väravavaht kellelt on palju õppida ja kellel on veel palju anda. Mul on väga hea meel, et hiljutine koondise esikinnas on tagasi jalgpalli juures.

Kalju väravavahtide osakond on väga hästi mehitatud, lisaks noortele ja Lepmetsale on meil koosseisus Marko Meerits ning suvel vabaneb kaitseväeteenistusest ka Henri Perk.".

Lepmetsa kontol on Eesti Premium liigas kokku 230 mängu, Eesti rahvuskoondist on ta esindanud 12 korda ja UEFA klubisarjades on tal kokku 10 mängu.