FOTO | Seksism või mitte? Spartaki „väravavahi“ napp kostüüm kütab fännides kirgi 

Tegelikult Spartakil oma naiskonda pole ehk algusest peale oli selge, et postitus on mõeldud väikse vigurina. Mõned klubi fännid said sellele ka kohe pihta, näiteks teravameelitses keegi, et antud tütarlaps oleks kindlasti parem valik kui need kobakäpad, kes praegu Spartaki meeskonna väravat kaitsevad, kuid oli ka neid, kes leidsid, et selline postitus on näide ehedast seksismist.