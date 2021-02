Ott Tänak: tänavune aasta pole enam õppimiseks! 

"Muidugi on mu ootused tänavu märksa kõrgemad kui need olid eelmisel aastal," kinnitas Tänak. "Eelmisel aastal tahtsin anda meeskonnale aega mind tundma õppida, et koos areneda ja paremaks saada. Kuid tänavune aasta pole enam õppimiseks. On aeg end tõestada ja täiega tiitli nimel heidelda, sest vastasel juhul kaotame Toyotadega peetava lahingu."

Tänak nentis, et autol oli ralli algusest peale palju väikseid probleeme ning sestap ei ole Monte Carlo põhjal võimalik öelda, milline on tegelik jõuvahekord Toyotaga.

"Kindlasti on nad tugevad, kuid me oleks olnud tugevamad, kui kõik oleks kulgenud sujuvalt. Alguses, kui võitsime kaks kiiruskatset, läks kõik hästi, kuid teisel päeval oli asju, mis meie sõitu pärssisid. Kuid on nagu on. Mõistagi on meil vaja veel palju tööd teha," rääkis Tänak.