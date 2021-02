LeBron Jamesiga tüli kiskunud kaunitar visati koos abikaasaga saalist välja 

Neljandal veerandajal hakkasaga juhtuma. Kuna Carlosed istusid kohe väljakuäärses pingireas, arvas pere meespool, et oleks sobilik LeBron Jamesi mõne reljeefsema väljendiga kostitada, kuna pealtvaatajaid on vähe ja sõnum jõuab staarile kenasti kohale.

James ei jäänud aga vastust võlgu ning siis sekkus "vestlusesse" ka Juliana Carlos, kes viibutas Jamesi suunas vihaselt sõrme ning lasi häälepaelad valla. Pikalt see siiski kesta ei saanud, sest mängu kohtunikud palusid Carlostel ja veel kahel isikul saalist lahkuda.

Nii need asjad siiski ei jäänud ja pärast Lakersi võiduga lõppenud mängugi jagati sotsiaalmeedias (ja LeBron mikrofonide ees) vastastikku verbaalseid lõuahaake.

Juliana Carlos teatas Instagramis, et James solvas teda ja tema abikaasat.

"Mind visati just saalist välja, sest rääkisin p***a LeBron Jamesile, kes rääkis p***a minu abikaasale. See on üks kuradima jama," raporteeris naine.