Kelly Sildaru vigastuse täpne ulatus selgub selle nädala jooksul 

"Nüüd saan suhteliselt normaalselt sirutada ja kõverdada, aga ma ei oskagi sellise eelmise korraga võrrelda. Mingil hetkel seal mäel oli tunne, et see võibki olla ACL [välimised ristatisidemed], aga tänaseks ei ole põlv enam sellise tundega nagu eelmine kord, kui mul see vigastus oli," rääkis Sildaru.