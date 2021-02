Mängu üheksakesi lõpetanud Arsenal kinnistas suveräänset liidrikohta punaste kaartide edetabelis 

Statistikud tõid välja, et alates sellest ajast, kui 2019. aasta detsembri lõpus sai Arsenali peatreeneriks Mikel Arteta, on Kahurimehed teeninud liigas ülekaalukalt kõige rohkem punaseid kaarte ehk kokku 9 - järgmised meeskonnad vastavas "tabelis" on selle ajaperioodi jooksul teeninud kolm punast kaarti. Puistamaks soola David Luizi haavadele: tema on pärast liitumist Arsenaliga (2019. aasta augustis) teeninud 3 punast kaarti ja põhjustanud 6 penaltit - mõlemas arvestuses hoiab ta enda käes ka n-ö liidrikohta.