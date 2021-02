GALERII | Õilme Võro: tahan püstitada Eesti rekordi ja EMil edukalt võistelda 

Peaesinejana areenile astunud Võro kandis vapralt soosikukoormat. Spordihoonesse sisenedes märkas 25aastane sportlane, et teda jälgitakse mõne meetri kauguselt. Paljud ootasid huviga, kas Tiina Toropi õpilane purustab Ksenija Baltale kuuluv Eesti 60 meetri jooksu rekordi 7,29. „Tundsin, et see kõik tekitas minus mõnusa fiilingu ja tõmbas hästi käima.“