PÕNEV: Endine Kalev/Cramo mängija pääses USA korvpallikoondisesse 

Kuna meeskond on juba pääsme lõppturniirile kindlustanud, siis USA saadab madistama tiimi, mis koosneb vabaagentidest ehk töötutest korvpalluritest. Rahvusmeeskonna list on siiski huvitav ja nimekas. Näiteks on koosseisus seitsmel korral NBA tähtede mängule valitud 39aastane Joe Johnson, NBAs üle 500 kohtumises osalenud Isaiah Thomas ja 2017. aastal Fenerbahçe ridades Euroliiga meistriks tulnud James Nunnally. Kuid 14 mehe seas on ka üks Eesti publikule tuttav nägu.