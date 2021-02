Doktor Rahu: Kelly Sildaru vigastus on vasaku põlve eesmise ristatisideme venitus 

„Eile läbiviidud uuringute tulemusena saame öelda, et tegemist on vasaku põlve eesmise ristatisideme venitusega,“ ütles doktor Madis Rahu pressiteate vahendusel.

Sildaru võistluspausi pikkus on Rahu sõnul orienteeruvalt kolm kuud, eeldusel, et lihasjõudlus, koordinatsioon ja vaimne valmisolek on 100%. „Raviks on eelkõige füsioteraapia liigese liikuvuse ja lihasjõudluse taastamiseks, mis iga vigastuse korral teatud määral häirub,“ jätkas ta.

Sildaru enda jaoks on olulisim täielik paranemine. Sel hooajal on freestyle-suusatamise MK-programmi jäänud ainult Silvaplana (25.–27. märts) pargisõidu etapp. Kõik ülejäänud võistlused (sealhulgas MM) on praeguse seisuga koroonaviiruse tõttu tühistatud. Seega ei jää Sildaru paljudest võistlustest ilma.

„Mul on väga hea meel, et vigastus osutus kardetust kergemaks. Ma ei saa küll täiskoormusel treenida, ent saan teha erinevaid harjutusi ning oma keha toonuses hoida!“ ütles Sildaru.