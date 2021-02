SELGUS MAJAS: põlve vigastanud Kelly Sildaru jätkab olümpiaunistuse poole pürgimist

„Ootan innuga Pekingi taliolümpiamänge, mille suunas teeme igapäevaselt, metoodiliselt ja usinalt tööd,“ ütles Sildaru pressiteate vahendusel. 2018. aasta Pyeongchangi mängud jäid Sildarul vahele põlve ristatisidemete vigastuse tõttu. Seekordne probleem on sarnane, kuid õnneks leebem. Doktor Madis Rahu kinnitas, et tegu on vasaku põlve eesmise ristatisideme venitusega.