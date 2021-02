Eesti võimalus? FIA boss: autoralli ja rallikrossi MM-etapid võiksid toimuda ühel nädalavahetusel samas riigis 

Eelmise aasta novembris pidi Belgias toimuma kombinatsioon autoralli ja rallikrossi MMist, kui Spa ringrajal pidi päädima nii Ieperi WRC- kui ka Beneluxi WRX-etapp. Toona tõmbas ideele kriipsu peale koroonaviirus, mille tõttu jäeti mõlemad võistlused ära. FIA rallidirektor Yves Matton nentis DirtFishile antud intervjuus, et Belgia plaan oli tema idee ja ta soovib sarnast nädalavahetust edaspidigi kalendrisse suruda.

Ideeliselt võiks see pakkuda võimaluse ka Eestile. Varasem kohaliku rallikrossisarja eestvedaja Valdur Reinsalu tõdes oktoobris antud intervuus Õhtulehele, et WRC-sarja maarjamaale toomise nimel töö käib. "Loobusime meeskonnaga Eesti meistrivõistluste korraldamisest, et Urmo Aava tiimiga liikuda selle poole, et tuua Kulbilohu rallikrossirajale kõigepealt EM- ja siis MM-etapp," ütles ta toona.

Samale rajale jõudsid möödunud aastal Rally Estonial, kus toimuvad WRC-etapid ka kahel järgneval hooajal, sõitnud ekipaažid.