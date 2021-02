Zirk vahetas olude sunnil klubi ja liitub Istanbuli Fenerbahçega 

"Olen alates novembrikuust Eestis üksinda treeninud ning sellega seoses otsisin samal ajal aktiivselt uut gruppi, kellega ühineda. Kõige sobivamaks osutus Istanbulis baseeruv Fenerbahçe ujumistiim. Jätkan koostööd endise treeneri Tom Rushtoniga, lisaks aitab treeninguid läbi viia Türgi treener Can Onsoy," teatas 21aastane Zirk pressiteades.

"Suurim erinevus võrreldes varasemaga saab olema see, et pean endale ise rahastuse otsima," jätkas sportlane. "Sellega seoses tahan ära mainida kahe uue toetaja nimed – AluMaster OÜ ja Wesico Project OÜ. Osa eelarvest on juba õnneks täidetud, aga koduse abitiimiga otsime endiselt toetajaid juurde. Tuleviku osas jään lootma lahketele sponsoritele."