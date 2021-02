Eesti rannavollepaarid segasid Doha MK-etapiks kaarte 

„Neid, kes rannavollet professionaalselt mängivad on ju nii vähe, ja minu nägemus ala arendamisest on see, et meil oleks maksimaalsed võimalused areneda. Selleks peame me kahe paariga käituma nagu ühe koondisega. Ja praegu on selline aeg, kus Kusti on natukene tervisega hädas ja pole saanud 100% treenida. Seetõttu on mõistlikum, et ta saab oma füüsisele keskenduda ja end ravida. Lisaks saab ta õige pea isaks. Dimal ja Timol kahekesi Dohasse minna olnuks raske, seega oli variant, et mina lähen ühega neist ja otsustasime selle võimaluse ära kasutada,“ selgitab Tiisaar.