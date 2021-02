Talisport ÕHTULEHE EKSKLUSIIV | Nigeeria spordiajalugu teinud suusataja asub eestlasi kollitama: see on alles algus! Kaspar Koort , täna 17:05 Jaga: M

GALERII

AJALUGU TEHTUD: Samuel Ikpefanist sai esimene nigeerlane, kes on osalenud murdmaasuusatamise MK-sarjas. Mees usub, et tal on veel palju arenguruumi ning suusatamisega kavatseb ta tõsiselt tegeleda vähemasti kuni 2026. aasta olümpiamängudeni. Foto: Samuel Ikpefani erakogu / Urs Steger

Läinud reede ehk 29. jaanuar 2021 raiutakse rasvaste tähtedega Lääne-Aafrika suurriigi Nigeeria spordilukku. Rahvaarvult seitsmes riik maailmas, kust on sirgunud paljud kõvad jalgpallurid, aga ka üksjagu tasemel kossumehi ja kergejõustiklasi, sai märgi maha murdmaasuusatamise MK-sarjas, kui Faluni 15 km vabatehnikadistantsil asus kõigi aegade esimese nigeerlasena starti Samuel Uduigowme Ikpefan.