Kontaveit ja Kanepi – Eesti naiste ilusad tulemused aasta alguses 

Meie tennisenaiste esinumber Kontaveit (WTA 23.) osaleb aasta esimesel Suure Slämmi turniiril ehk Austraalia lahtistel. Kuivõrd ühel tema lennukil reisinud mängijal tuvastati koroonaviirus, pidi ta viibima 14 päeva kinnises hotellitoas. „Minu arvamuse järgi on kaht sorti mängijad: introverdid ja ekstraverdid,“ mõtiskles tennisetreener Andres Kuhi. „Julgeksin arvata, et Anett on ekstavert ja ta vajab ringikäimist, suhtlemist. Näiteks Kaia on rohkem introvert ja arvaksin, et neile ei tee karantiin nii palju halba.“