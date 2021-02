Tennisetreener Kuhi: „Julgeksin arvata, et Anett on ekstravert ja ta vajab ringikäimist, suhtlemist. Näiteks Kaia on rohkem introvert.“ 

Mõlemad eestlannad valmistuvad Austraalia lahtisteks tennisemeistrivõistlusteks ja osalevad praegu soojendusturniiridel. Kuivõrd ühel Kontaveidi lennukil reisinud mängijal tuvastati koroonaviirus, pidi eestlanna istuma 14 päeva kinnises Melbourne'i hotellitoas. Kanepil läks paremini ja tema sai samal ajal ka õues treenida. „Minu arvamuse järgi on kaht sorti mängijad: introverdid ja ekstraverdid,“ mõtiskles Kuhi. „Julgeksin arvata, et Anett on ekstravert ja ta vajab ringikäimist, suhtlemist. Näiteks Kaia on rohkem introvert ja arvaksin, et neile ei tee karantiin nii palju halba.“