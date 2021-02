Itaalias palliv koondislane: kehva esituse korral ootab kiire kojusõit 

“Ei oskagi öelda, kas senine edu on olnud oodatav, kuid kindlasti teame, et suudame sel tasemel hästi mängida. Mulle meeldib sel hooajal, et võtame mängu korraga ja ei vaata väga palju ettepoole. Järgmine eesmärk on karikavõistluste kaheksa parema turniiril (Copa Italia – toim.) võimalikult hästi esineda. Seal tuleb võtta mäng korraga, kuna kõik oleneb ühest mängust ja kehva esituse korral ootab kiire kojusõit,” rääkis eestlane.