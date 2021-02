MASENDAV! Liverpooli ja Klopi hädadel ei paista otsa ega äärt 

Kui arvetstada Liverpooli kohtumisi Inglismaa kõrgliigas alates detsembri teisest poolest, siis on kaheksast viimasest matšist võidetud vaid kaks, kaotatud kolm ja viigistatud kolm. Tiitlikaitsjad on tabelis neljandal real, kuid mängu vähem pidanud liider Manchester City on juba seitsme punkti kaugusel.