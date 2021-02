Kergejõustik FOTOD | 17aastane Soome meister vahetab kõigepealt nime, seejärel sugu Ohtuleht.ee , täna 12:53 Jaga: M

Jere Nyströmist sai Jade Nyström! Foto: Instagram / jade.nystrom

17aastane Soome kõrgushüppaja Jere Nyström vahetab nime. Edasipidi on ta Jade Nyström. Talendikas sportlane on enda sõnul alati teadnud, et tegelikult on ta naine, kuid esialgu jätkab ikkagi meeste klassis võistlemisega. Täiskasvanuks saades kavatseb ta sugu vahetada.