EDU! Poom läheb aastale vastu uue auto ja kogenud kaardilugejaga 

Roland Poomi uus ratsu on Citroen! Foto: Citroën Racing

Kui Poomi jaoks saab Otepää talverallil olema uus nii võistlusauto, kui ka meeskond, siis lisaks sellele on võrreldes möödunud aastaga autos muutunud ka kaardilugeja ja eesti keel on asendunud inglise keelega.

Rakverest pärit piloodi kõrvale istub 41aastane Darren Garrod. 2018. aasta Briti meistril on ette näidata 233 starti, millest 13 WRC sarjas. Nimekamatest pilootidest on Garrod kõrvaltistmelt juhendanud Mark Higginsit. 2019. aastal võistles britt koos Ruairi Belliga Estonian Junior Challenge'i kahel Lätis sõidetud talverallil.

„Kodune talveralli on meile nii-öelda testralliks ja meeskonnaga tutvumiseks,“ ütles Poom pressiteate vahendusel. „Minu hooaja edasised plaanid on seotud Prantsusmaa meeskonnaga, kuid kogu hooaja plaanide kinnitamiseks on veel mõned olulised otsused ära vaja oodata. Minu kõrvalistmel hakkab sellele hooajal istuma britt Darren Garrod.“ Poom selgitas, et kodumaalt oli keeruline leida piisava kogemusega kaardilugejat.