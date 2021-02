Martin Müürsepa meenutus: Charles Barkley ütles, et ma ei jamaks, sest ta ei viitsi kaitses mängida 

„Ta oli väga sõbralik ja mul on helgelt meeles, kuidas kord mängisime Mexico Citys ja kohtumise lõpus time out'i ajal Don Nelson ütles, et Barkley võtab sind, tee kohe üle väljaku üks-üks. Läksin kohe temast esimese sammu pealt mööda, (Clyde) Drexler tuli äärest (appi), aga ma panin veel vasaku käega väikese jõnksuga palli korvi alt kotti. Kaotasime küll mängu viimastel sekunditel paari punktiga, aga tolles olukorras, kus ma temast mööda läksin, ütles Barkley tagasi joostes: „Kurat, ära jama. Sa ju tead, et ma kaitses ei mängi,““ rääkis Müürsepp portaalile korvpall24.ee.