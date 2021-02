Üleminekute virvarr jätkub! Levadiaga liitus 51 korral koondise eest pallinud mängumees 

„Meie peamine eesmärk on parandada tulemust, tahame võita meistritiitli. Treenerid peavad välja töötama plaani selle eesmärgi saavutamiseks, mängijate ülesanne on võtta igast mängust kolm punkti. Meie peamisteks tugevuseks on kõrge meeskonnasisene konkurents ning väga hea meeskonnavaim, mida olen juba kogenud. Üritan omalt poolt meeskonnale võimalikult kasulik olla, see teeb mind õnnelikuks. Loomulikult soovin taas Eesti koondisesse pääseda, aga kõigepealt on vaja taas iganädalaselt jalgpalli mängida ja võita,“ lisas keskpoolkaitsja.

„Ilja Antonov ei vaja lähemat tutvustamist. Mul on väga hea meel, et Ilja tuli tagasi FCI Levadiasse, tal on silmapaistvad mängijaomadused, võitleja iseloom ning ta tõstab oluliselt meeskonnasisest konkurentsi. Antonov oleks ilmselt soovinud välismaal jätkata, aga hetkeolukorda arvestades on välislepingu teenimine väga keeruline pääseda ja seepärast usun, et FCI Levadia on tema jaoks väga sobilik variant. Oleme Ilja liitumise üle väga rõõmsad,“ ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.