Eestlannad Austraalias: Kontaveit kohtub tabeli lähikonkurendiga, Kanepi läheb vastamisi 27. reketiga 

Samas on Austraalia lahtiste boss Craig Tiley enesekindel, et aasta esimene Suure Slämmi turniir siiski toimub. „Plaan on ikkagi esmaspäeval Austraalia lahtistega alustada,“ vahendas Tiley sõnu DailyMail. „Oleme väga kindlad, et Austraalia lahtised ikkagi toimuvad. Teame, et meil on teatud periood, kui peame nüüd vastavate mängijate ja tiimide liikmetega töötama ning neid testima. On väga väike tõenäosus, et nendega tekib probleeme,“ sõnas Tiley.