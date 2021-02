LÄHEB ANDMISEKS! Tänak kihutab Otepää talverallil võidu kange vastasega 

Mõlema ekipaaži võistlusautoks on Hyundai i20 Coupe WRC.



Võistluste juhi Marko Koosa sõnul on tegu igati positiivse uudisega. „Mul on väga hea meel, et Hyundai Motorsport on leidnud võimaluse taaskord Eestisse tulla. Vaadates praegu valitsevaid talveolusid, siis usun, et Lõuna-Eesti teed on suurepäraseks ettevalmistuseks eesootavaks MM-etapiks Rovaniemis. Teadmine, et maailma tipud on otsustanud oma võistluseelsed ettevalmistused teha just Otepää teedel, paneb kogu korraldusmeeskonda veelgi rohkem pingutama.“



Hyundai Motorsport’i tiimijuht, Andrea Adamo, ütles, et see on meeskonnale heaks võimaluseks katsetada uusi rehve reaalsetes võistlusoludes. „Meil on hea meel, et saame Otepää Talverallil osaleda kahe Hyundai i20 Coupe WRC autoga. See on meie sõitjatele heaks võimaluseks koguda võistlusoludes uute Pirelli Sottozero piikrehvidega lisakilomeetreid enne eesootavat FIA autoralli maailmameistrivõistluste teist etappi Rovaniemis, Soomes. Tuleme Eestisse alati suurima heameelega, sest tunneme, et oleme Oti ja Martini kodumaal alati väga teretulnud külalised. Paraku on sel korral viirusest tulenevatest piirangutest kiiruskatsed pealtvaatajatele suletud, kuid loodetavasti pakub live-TV ülekanne kõikidele fännidele siiski võimaluse Otile ja Martinile ekraanide vahendusel kaasa elada.“



Ott Tänaku sõnul tuleb iga võimalik sõidupäev ära kasutada: „Sellise talvega nagu meil praegu on Otepää rallil osalemine väga heaks võimaluseks end Lapimaa MM-ralliks rütmi saada. Talveralli on meie võistluskalendris vaid korra aastas ja olemuselt väga spetsiifiline, seepärast tuleb meil iga saadaolev sõidupäev ära kasutada. Viimase aasta jooksul on Eestis võistlemine meile juba tavaliseks muutunud, kuid Lõuna-Eesti teed on väga erilised ja ootan pikisilmi seal võistlemist.“



Autoralli Eesti meistrivõistluste sarja esimesele etapile, JMV Motors Otepää Talverallile, antakse start 13. veebruaril kell 08:00 Tehvandi Spordikeskuses asuvast hoolduspargist. Ühel päeval sõidetaval rallil on kavas kokku 8 kiiruskatset kogupikkusega 83,94km, millest 4 on korduvkatsed. Ralli kiiruskatsed ja hooldusala on sel aastal koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud piirangutest tingituna pealtvaatajatele suletud.