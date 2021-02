Tokyo olümpial nalja ei mõisteta: kätelda, kallistada ja seksida ei tohi! 

Olümpiakülas on varasemate kirjelduste järgi peetud korralikke pidusid: nii vähemalt rääkis USA ujuja Ryan Lochte, et eelmiste suvemängude ajal seksisid 70-75% sportlastest olümpia ajal. Kuulduste järgi varustati sportlasi 2016. aastal 450 000 kondoomiga, mis olümpiakülas saadaval olid.

See pole aga teemaks Tokyos, kus reeglid on karmimad. Nimelt anti suviste olümpiamängude eel välja reeglistik, kus on selgelt kirjas, milliseid füüsilisi kontakte lubatakse ja ei lubata. Nii näiteks on keelatud kätlemine ja kallistamine, üksteisega tuleb hoida kahemeetrist vahet. Lisaks füüsilise läheduse reeglitele on reeglites kirjas seegi, et sportlased ei tohi Tokyos külastada vaatamisväärsuseid, baare või restorane. Maskid peavad ees olema igal ajal välja arvatud süües ja magades.