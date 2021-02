ULME VIDEO | Serena Williamsi auhinnakapp paneb ahhetama: teise koha trofeesid siin ei hoita! 

Hetkel naiste üksikmängu edetabelis 11. kohal olev endine esireket on kokku võitnud 23 Suure Slämmi turniiri: seitsmel korral on ta triumfeerinud Austraalia lahtistel, kolmel korral Prantsusmaal, seitsmel korral Wimbledonis ning kuuel aastal USA lahtistel. Tema auhinnakapis on sealjuures ruumi vaid võidukatele trofeedele, teise koha karikad visatakse välja. Vaata ise, kui hull see auhinnakapp välja näeb!