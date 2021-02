Kerr Kriisa kauaoodatud debüüt lõppes kurvalt 

Arizona peatreener Sean Miller selgitas matši eel USA meediale, mida võiks Kriisalt tänavu oodata. „Arvan, et peate temaga kannatlikud olema,“ tõdes Miller 247sports.com-i veergudel. „See ei tule talle kui noormängijale otseselt kasuks, et peab alustama veebruaris. Usun, et saate sellest aru, aga kokkuvõttes on Kerr väga osav korvpallur!“

Juhendaja jätkas: „Ta võib olla mõlemal mängujuhi positsioonil. Ta mängib nii kaitses kui ka rünnakul hea energiaga. Ta on võimeline tabama kaugviskeid. Arvan, et näete peagi isegi tema kavalust. Tal on võime näha väljakut ja muuta oma tiimikaaslased paremaks. Ta on suur osa meie tulevikust. Meil on väga hea meel, et ta on siin. Loomulikult oleksime soovinud, et ta saab meid aidata kogu hooaja vältel, kuid asjaolud olid sellised. Oleme tänulik, et ta saab sel nädalal mängida.