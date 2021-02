Jalgpall Euroopa jalgpalli üks hinnatumaid väravavahte põrus dopinguga ja sai aastase võistluskeelu Toimetas Oliver Lomp , täna 12:51 Jaga: M

Andre Onana Foto: Reuters/Scanpix

Pole just kuigi sage nähtus, et jalgpallurid põruvad dopingukontrollis, ent Amsterdami Ajaxi puuriluku Andre Onanaga nüüd just nõnda läks.